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Три скважины подают жителям с. Абатское воду из подземных источников

Общество, 17:19 20 июля 2024

ИА "Тюменская линия"

Три скважины подают жителям с. Абатское воду из подземных источников. Они были построены по решению правительства Тюменской области и районной администрации после запрета использования воды из реки Ишим.

Директор "Теплосервис" с. Абатское Александр Молоков сообщил, что когда пробурили дополнительные скважины, станция водоочистки вышла на проектный режим работы – 1 тыс. кубометров в сутки.

"До этого мы могли подать в село воды только в пределах 700-750 кубометров. Это облегчило проблему населения. В дальнейшем нас ждет только чистая вода, планируется увеличить производительность воды не только с этой станции, но и очистных сооружений, которые будут построены в следующем году", - подчеркнул он.

ИА "Тюменская линия"

Основная станция водоочистки в с. Абатское была введена в эксплуатацию в 2007 году. Она подает воду селянам с западной части от реки Ишим. Новая модульную станция по подготовке питьевой воды будет обеспечивать живительной влагой восточную часть районного центра. Ее построят в первом квартале 2025 г.

Пенсионер Иван Ложкин сказал, что, когда из-за паводка воды стало меньше, их выручал сосед, у него собственная скважина.

ИА "Тюменская линия"

"Власть нас не бросила – ни областная, ни районная. Много усилий приложено, чтобы решить проблемы с водой: и подвоз воды, и скважины новые. Я считаю, что проблема по большому счету решена", - заключил житель села.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Несколько вариантов водоснабжения селян применяют на сегодня в Абатском. Это пункты выдачи питьевой и технической воды, подвоз на автомобилях и установка дополнительных насосов в многоэтажных домах.

Анжела Лебедева, Александр Лабыкин

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# Абатский район , водоснабжение

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