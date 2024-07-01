Три скважины подают жителям с. Абатское воду из подземных источников

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Три скважины подают жителям с. Абатское воду из подземных источников. Они были построены по решению правительства Тюменской области и районной администрации после запрета использования воды из реки Ишим.

Директор "Теплосервис" с. Абатское Александр Молоков сообщил, что когда пробурили дополнительные скважины, станция водоочистки вышла на проектный режим работы – 1 тыс. кубометров в сутки.

"До этого мы могли подать в село воды только в пределах 700-750 кубометров. Это облегчило проблему населения. В дальнейшем нас ждет только чистая вода, планируется увеличить производительность воды не только с этой станции, но и очистных сооружений, которые будут построены в следующем году", - подчеркнул он.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Основная станция водоочистки в с. Абатское была введена в эксплуатацию в 2007 году. Она подает воду селянам с западной части от реки Ишим. Новая модульную станция по подготовке питьевой воды будет обеспечивать живительной влагой восточную часть районного центра. Ее построят в первом квартале 2025 г.

Пенсионер Иван Ложкин сказал, что, когда из-за паводка воды стало меньше, их выручал сосед, у него собственная скважина.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"Власть нас не бросила – ни областная, ни районная. Много усилий приложено, чтобы решить проблемы с водой: и подвоз воды, и скважины новые. Я считаю, что проблема по большому счету решена", - заключил житель села.

Несколько вариантов водоснабжения селян применяют на сегодня в Абатском. Это пункты выдачи питьевой и технической воды, подвоз на автомобилях и установка дополнительных насосов в многоэтажных домах.

Анжела Лебедева, Александр Лабыкин