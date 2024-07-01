В Тюменской области оборот общепита увеличился на 7,5 % за год

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оборот общественного питания в Тюменской области за год вырос на 7,5%. По динамике регион занимает третье место в Уральском федеральном округе.

В УФО более высокий прирост зафиксирован в Курганской области (15,1%) и ХМАО-Югре (10,9%). В минусе оказался только ЯНАО, где произошло снижение на 4,3%.

В среднем по России динамика составила 5,1%.

Всего за январь-май жители Тюменской области потратили в кафе, барах, ресторанах 17 млрд 250 млн рублей. На каждого тюменца приходится более 2,1 тысяч рублей в месяц, пишет "Вслух.ру".