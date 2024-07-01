Дом купцов Володимировых восстановят в Тобольске за счет местного бюджета

| Фото: vk.com/komitet_nasledie72 | Фото: vk.com/komitet_nasledie72

Ремонтно-реставрационные работы пройдут на объекте культурного наследия регионального значения "Дом купцов Володимировых" в Тобольске по ул. Мира, 4. Разрешение на разработку проектной документации выдал региональный комитет по культурному наследию.

В декабре 2022 года памятник передан из федеральной собственности в собственность муниципального образования городской округ город Тобольск. В начале 2024 года в отношении памятника согласована проектная документация на проведение первоочередных противоаварийных и консервационных работ.

Работы проведут за счёт средств муниципального бюджета.