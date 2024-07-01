Тюменский шашлык длиной 438 метров попал в Книгу рекордов России

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Рекорд на самый длинный шашлык официально зафиксирован в Тюмени на набережной Туры 20 июля. Его длина составила 438 метров. Данный факт вписал в Книгу рекордов России основатель и главный редактор книги Станислав Коненко.

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Вице-президент Тюменской торгово-промышленной палаты Тюменской области Юлия Шакурская отметила, что данная акция - хороший пример для других предпринимателей.

“Сейчас такой период, когда каждый предприниматель инициирует новые проекты. Sobolev Alliance, которых поддержала торговая марка “Троекурово”, показали, что они могут быть социально активными, генерировать идеи. Такое количество людей собрали на площади. Думаю, что другим предпринимателям надо брать пример с таких компаний и инициировать городские проекты. Ты делаешь то, что останется в памяти на многие годы. Сегодня зафиксирован рекорд России, я думаю это дорогого стоит”, – считает она.

Участие в приготовлении шашлыка принял директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов: “Мероприятие классное. Во-первых, столько людей объединено одной идеей. Даже одновременно перевернуть такой длинный шашлык – это уже непростая задача. Это очень круто. Полно зрителей, участников. Все заряженные”.

Отметим, до этого рекорд на самый длинный шашлык принадлежал Владивостоку. Его длина - 266 метров.

Самый длинный тюменский шашлык повара раздали горожанам, которые пристально следили за процессом. Акция приурочена ко Дню города, 27 июля Тюмени исполнится 438 лет.

Инна Пахомова