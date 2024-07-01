"Дикость, которая не пугает" стала слоганом территориального бренда Уватского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Дикость, которая не пугает" стала слоганом территориального бренда Уватского района. А главными символами выбраны медведь, соболь и осетр. Мерч с их изображениями уже выпускают местные предприниматели, которые подхватили идею еще на стадии разработки.

Как рассказал на презентации муниципального бренда руководитель отдела по работе с муниципальными образованиями Торгово-промышленной палаты Тюменской области Сергей Пантелеев, район покорил экспертов тайгой.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Это официально начало Крайнего Севера. Главный его ресурс – тайга. В мире всего два уникальных типа лесов, и второй - это джунгли Амазонки. Уникальность заключается в том, что они многоярусные. Преимуществом является и то, что здесь проходит федеральная трасса, это обеспечивает хорошую транспортную доступность. Благодаря богатым природным ресурсам, хорошо развиты охота и рыбалка. А рельеф подходит для организации экстремальных туров, походов, сибирского сафари. На территории проживают коренные народы Севера и шаманический дух здесь присутствует. Это земля пропитанная легендами, тайнами. Много не явного. Есть легенда про красноглазую чудь, которая ушла под землю, когда сюда пришли белые люди. Расположены остатки древнего городища. Мы подержали в руках элемент короны короля красноглазой чуди. Есть легенда про золотую бабу – идола выполненного в форме женского тела из золота. Здесь реальность колоритная сливается с легендами и домыслами", - отметил Пантелеев.

Уникальность бренда территории в его многовариантности. Это может быть "Тайга приключений", или "Тайга впечатлений", "Тайга открытий". Туризм, наука, инвестирование в развитие производств. Слоганы могут меняться от целей. Так, в случае с молодежью он может звучать как "Тайга – дело молодых", если речь идет о деле, стоит говорить "Таежно - надежно".

Логотипом выбрана снежинка – символ Крайнего Севра. Она же изображает и вид на кедр сверху. Внутри расположен этнический рисунок.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По словам главы Уватского района Вячеслава Елизарова, разработка брендирования получила большой отклик у жителей района.

"Все давали предложения как это может выглядеть. И у нас получилось! В начале было волнение о том, как можно уложить очень много смыслов, локаций, событий в один бренд. У нас получился многовариантный. Мы можем много где их применить и это дает очень большой спектр действий. Думаю со временем слоган "Дикость, которая не пугает" займет достойное место в ряду уже таких известных фраз как "В Сибрь по своей воле" и других. Мы занимаемся регистрацией пяти позиций товарного знака", - уточнил глава района.

Бренд был разработан в прошлом году. В текущем муниципальные власти занимались его внедрением в различные сферы. Активно в продвижение включились предприниматели. На ярмарках представляют свою продукцию с брендированием района. В 2024 году проведут конкурс лучших товаров с новой номинацией "Продукция с брендом". Также здесь запланировали отремонтировать стелу на въезде в район. Ее основание украсят изображениями основных символов района.

Логотип бренда украсил мягкую игрушку и сувениры, которые вручили призерам гонок на чемпионате России по биатлону. А также подарки в честь 100-летия района.

Оксана Корнеенкова