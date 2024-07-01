На конкурсе "Город России" Тюмень входит в топ-15

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 17,4 тыс. голосов набрала Тюмень на ежегодном национальном конкурсе "Город России", и сейчас входит в топ-15.

Жители Тюменской области могут принять участие в голосовании. Как выяснил "Вслух.ру", возрастных ограничений нет (0+), регистрации, смс-подтверждений, оплаты не требуется. На официальном сайте город-россии.рф нужно найти Тюмень, собрать картинку и подтвердить выбор. Голосовать можно раз в сутки с одного IP-адреса до 31 декабря включительно, когда подведут итоги.

Общенародные выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города проводятся с 2012 года. Сейчас в списке 87 мегаполисов, в тройке лидеров Владивосток, Нальчик и Севастополь. Столицы регионов Уральского федерального округа расположились следующим образом: Челябинск на 10 месте, Ханты-Мансийск – на 15-м, Екатеринбург – на 23-м, Курган – на 45-м, Салехард – на 51-м. По итогам 2023 года Тюмень заняла 14 место.