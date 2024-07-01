Короткое замыкание проводки стало основной причиной техногенных пожаров в Тюменской области

| Фото: противопожарная служба Тюменской области | Фото: противопожарная служба Тюменской области

Пять техногенных пожаров ликвидировано подразделениями противопожарной службы Тюменской области за прошедшую неделю, с 15 по 21 июля. Один раз выезжали на тушение травы, сообщает ведомство.

Основная причина пожаров на прошлой неделе - короткое замыкание электропроводки.

Специалисты службы реагировали на семь дорожно-транспортных происшествий, 8 человек травмированы.

Напомним, на территории региона действует особый противопожарный режим. В случае чрезвычайной ситуации звоните по номерам экстренных служб: "101" и "112".