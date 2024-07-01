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Один человек пострадал в результате столкновения Volvo и Hyundai под Тюменью ночью 22 июля

Происшествия, 09:32 22 июля 2024

Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Один человек пострадал в дорожно-транспортном происшествии на 318-м км трассы Екатеринбург - Тюмень 22 июля.

Как сообщает Противопожарная служба Тюменской области, вызов поступил в 3 часа 26 минут. По предварительным данным, произошло столкновение грузового Volvo и Hyundai Solaris. В результате один человек пострадал, его передали бригаде скорой помощи.

На месте происшествия работал отдельный пост № 102 п. Московский.

Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

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