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Лесные насаждения Уватского лесничества выставят на торги

Общество, 10:38 22 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аукцион на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего бизнеса в Уватском лесничестве состоится 19 августа. Представлены 10 лотов, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Принять участие в аукционе могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, не состоящие в реестре недобросовестных лесопользователей и не находящиеся в процессе ликвидации или прекращения деятельности в качестве ИП, а также процедуре банкротства.

Подать заявку нужно до 12 августа на сайте торгов rts-tender.ru. Вся необходимая информация об аукционе размещена на официальном сайте ГИС Торги. Телефоны для справок: (499) 653-77-00 и (3452) 427-653, 427-631.

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# лесозаготовка , торги

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