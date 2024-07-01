Тобольский "Сибирский баурсак" собрал восемь тысяч гостей

| Фото: vk.com/mitryushkinlv | Фото: vk.com/mitryushkinlv

Восемь тысяч гостей собрал фестиваль "Сибирский баурсак" в пос. Прииртышский Тобольского района 20 июля. Для сравнения: в первом гастрономическом событии, в 2021 году, было 300 человек.

Об этом сообщил глава муниципального образования Леонид Митрюшкин.

"Когда в 2021 году я предложил коллегам провести в Тобольском районе гастрономический фестиваль "Сибирский баурсак", не предполагал, что за этот небольшой промежуток времени праздник станет таким большим и любимым, количество гостей и участников вырастет в пять раз, национальная выпечка сибирских татар - баурсак - войдёт в реестр нематериального культурного наследия региона, а фестиваль занесут в событийный календарь Тюменской области", - уточнил он.

Самый большой сибирский баурсак испекли мастерицы размером 72,5 x 31 см. Рекордсменами 2024 года стали представители Института языка и культуры сибирских татар из Тюмени.

В кулинарном поединке сошлись 16 команд из Тобольского, Уватского, Вагайского, Тюменского районов, городов Тюмени и Тобольска. Ещё 22 делегации участвовали в конкурсе на лучшее гостеприимство в номинации "Встреча гостя". Победила команда "Ясмин" из Сетовского поселения Тобольского района.

"Большой концерт создали творческие коллективы и солисты из Тобольского района. На сцене звучали номера артистов из Тюмени и Тобольска. Отрадно, что на языке сибирских татар исполняли песни не только коллективы со стажем, пела и молодёжь. Юная публика с восторгом встречала артистов на татар-пати. Желающих попасть на концерт под открытым небом в этом году было на 200 человек больше", - сказал глава района.