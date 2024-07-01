Более 20 тысяч человек собрал фестиваль “Этнолето” в Тюмени

| Фото: со страницы Елены Майер во ВКонтакте | Фото: со страницы Елены Майер во ВКонтакте

20 тыс. 145 зрителей собрал масштабный фестиваль “Этнолето” в Тюмени, организатором которого выступает дворец национальных культур "Строитель" при поддержке регионального департамента культуры.

Об этом на своей странице во ВКонтакте написала директор департамента Елена Майер.

На пешеходной улице Дзержинского прошло шесть неповторимых мероприятий, на которых представители разных национальностей знакомили жителей и гостей региона со своей культурой.

Гости фестиваля, приуроченного в 2024 году к 80-летию Тюменской области, уже побывали на "Празднике детства", познакомились с традициями казахского народа и попробовали на вкус "Сибирский баурсак", зарядились энергией "ДВиЖа", объединились семьями на фестивале "Пряник", вместе танцевали зажигательную лезгинку и открывали новые грани фольклора в рамках Единого дня фольклора.

27 июля фестиваль вновь пройдет на улице Дзержинского. Организаторы готовят для гостей яркую программу "Город дружбы", приуроченную ко Дню города.

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