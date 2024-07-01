  • 22 июля 202422.07.2024понедельник
  • USD88,0206
    EUR96,0371
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер северо-восточный

Более 20 тысяч человек собрал фестиваль “Этнолето” в Тюмени

Общество, 18:22 22 июля 2024

со страницы Елены Майер во ВКонтакте | Фото: со страницы Елены Майер во ВКонтакте

20 тыс. 145 зрителей собрал масштабный фестиваль “Этнолето” в Тюмени, организатором которого выступает дворец национальных культур "Строитель" при поддержке регионального департамента культуры.

Об этом на своей странице во ВКонтакте написала директор департамента Елена Майер.

На пешеходной улице Дзержинского прошло шесть неповторимых мероприятий, на которых представители разных национальностей знакомили жителей и гостей региона со своей культурой.

﻿

Гости фестиваля, приуроченного в 2024 году к 80-летию Тюменской области, уже побывали на "Празднике детства", познакомились с традициями казахского народа и попробовали на вкус "Сибирский баурсак", зарядились энергией "ДВиЖа", объединились семьями на фестивале "Пряник", вместе танцевали зажигательную лезгинку и открывали новые грани фольклора в рамках Единого дня фольклора.

27 июля фестиваль вновь пройдет на улице Дзержинского. Организаторы готовят для гостей яркую программу "Город дружбы", приуроченную ко Дню города.

Возрастное ограничение: 0+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ДНК Строитель , Елена Майер

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:34 22.07.2024Стикеры и подарок могут получить жители Тюменской области к 80-летию региона
20:14 22.07.2024Около 400 школьников участвуют в слете "Гражданин России" в Тюменской области
20:03 22.07.2024Безопасное покрытие появилось на площадке для кросс-фита в экопарке "Затюменский"
19:41 22.07.20248 тыс. 610 обращений тюменцев рассмотрел Роспотребнадзор за полгода