Сильные дожди, ливни и грозы ожидаются в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области. В ближайшие два часа с сохранением до конца ночи и в течение дня 23 июля местами ожидаются опасные явления: очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, ветер 25 м/с и более.

Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

МЧС Тюменской области рекомендует быть внимательными на дорогах, воздержаться от дальних поездок, не отпускать малолетних детей одних на улицу. Во избежание получения травм порывы ветра необходимо переждать в помещении. “Если непогода застала на улице постарайтесь укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов”, – рекомендуют в ведомстве.

Стоит держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Не нужно пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями.

Парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций также не стоит.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем.

При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, нужно немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток.

В экстренных случаях надо звонить по телефону "112".