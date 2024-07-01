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В Тюменском районе на федеральной трассе перекроют движение из-за работ на электросетях

Общество, 12:14 23 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В связи с проведением работ на электросетях на 300 км федеральной трассы Екатеринбург - Тюмень в Тюменском районе перекроют движение транспорта в обоих направлениях 24 июля с 13 часов до 13 часов 15 минут, с 14 часов до 14 часов 15 минут и с 15 часов до 15 часов 15 минут, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

На месте проведения работ безопасность движения обеспечат наряды ДПС. Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования временных дорожных знаков.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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