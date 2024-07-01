Тюменским студентам предложили монетизировать цифровые образы продуктов

www.utmn.ru/ www.utmn.ru/

Цифровые образы продуктов представили участники Большой математической мастерскаой (БММ) в ТюмГУ. В числе заказчиков выступили ведущие предприятия строительной отрасли, здравоохранения, сферы услуг, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"После работы очной площадки Большой математической мастерской начинается самое интересное. У ее участников на руках появилась стратегия развития цифрового продукта, ценность которой подтверждена и пояснена заказчиком. Причем, эту стратегию при желании можно будет монетизировать различными способами, в том числе написанием заявки на грант", – рассказал заместитель директора Школы компьютерных наук, руководитель Цифровой кафедры ТюмГУ Артем Шевляков.

БММ позволила отточить навыки командной работы, получить опыт коммуникации с реальными заказчиками и контакты с потенциальными работодателями.

По результатам защиты проектов определили победителей, их отметили дипломами. Также они получили максимальные баллы для поступления на программы магистратуры Школы компьютерных наук: "Разработка технологий Интернета вещей и больших данных" и "Архитектор математического мышления".