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Жителей Тюмени старше 50 лет приглашают на X Всероссийский конкурс "Спасибо интернету-2024"

Общество, 08:27 29 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени старше 50 лет могут стать участниками X Всероссийского конкурса "Спасибо интернету-2024". Здесь участники демонстрируют свои навыки и умения в сфере компьютерной грамотности и использования интернета.

Чтобы стать участником, нужно написать историю по теме одной из номинаций и предоставить две фотографии: первая — портретная, вторая должна изображать автора во время работы за ноутбуком, планшетом, смартфоном.

Номинации 2024 года: мои интернет-достижения; моя общественная интернет-инициатива; я — интернет-звезда; семейная интернет-история

В 2024 году для преподавателей, обучающих компьютерной грамотности старшее поколение, введена специальная номинация "Мои авторские разработки".

Работы принимают до 24 октября 2024 года. Подать заявку здесь. Подробности конкурса здесь. Формат проведения дистанционный.

Напоминим, что в Тюмени проходят курсы по программе "Расширяя горизонты", где старшее поколение может бесплатно изучить основы компьютерной грамотности и развить цифровые компетенции. Обучение проводится по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 142. Запись по телефону 50-00-50.

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# компьютерная грамотность , конкурс , Расширяя горизонты

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