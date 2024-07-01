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Тюменцев зовут на конкурс лучших практик в сфере национальных отношений

Общество, 17:47 24 июля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцев зовут на VII Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений. Заявки принимаются до 20 октября, сообщает инициатор и организатор — автономная некоммерческая организация "Ресурсный центр в сфере национальных отношений".

Участниками могут стать органы государственной власти, бюджетные учреждения, некоммерческие и коммерческие организации, реализующие проекты по указанной тематике.

Итоги подведут до 24 декабря. Авторов лучших работ пригласят для участия и презентации своих проектов на VI Общероссийскую конференцию "Устойчивое развитие этнокультурного сектора". Их проекты получат консультационную, информационную и организационную поддержку, а также будут рекомендованы для практической реализации в регионах и муниципальных образованиях.

Подробная информация представлена на сайте конкурса.

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