150 тюменских юношей и девушек принимают участие в профильной смене центра "Воин"

| Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия»

150 юношей и девушек Тюменской области принимают участие в профильной смене "Время юных героев", которая открылась в детском центре "Алые паруса".

В течение двух недель ребятам расскажут об огневой, тактической, инженерной подготовке, тактической медицине, организации связи, пилотированию БПЛА. Затем они закрепят полученные навыки в военно-спортивных играх и практических занятиях с инструкторами, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

"Вас ждет насыщенная и интересная программа, с которой вы, не сомневаюсь, успешно справитесь. В этом вам помогут опытные инструкторы, одни из лучших в стране. Не менее важно, что вы научитесь действовать в команде и найдете новых друзей", - сказала председатель комитета по социальной политике облдумы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова на открытии смены.