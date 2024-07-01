Более 50 жителей Тюменского района прошли инструктаж по пожарной безопасности

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Более чем для 50 человек Тюменского района, в том числе детей, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели инструктажи по пожарной безопасности. Им также вручили памятки, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Мероприятие прошло в рамках профилактических рейдов. Их проводят инспекторы государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Тюменской области с использованием беспилотных летательных аппаратов. Таким образом они выявляют нарушения противопожарного режима и обеспечивают безопасность граждан.

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Ряд профилактических мероприятий прошли в д. Криводаново, д. Якуши, с. Мальково. Специалисты патрулировали территории с воздуха. Также работу вели и наземные группы государственного пожарного надзора.

Видео: МЧС Тюменской области