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Более 50 жителей Тюменского района прошли инструктаж по пожарной безопасности

Общество, 17:15 25 июля 2024

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Более чем для 50 человек Тюменского района, в том числе детей, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели инструктажи по пожарной безопасности. Им также вручили памятки, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Мероприятие прошло в рамках профилактических рейдов. Их проводят инспекторы государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Тюменской области с использованием беспилотных летательных аппаратов. Таким образом они выявляют нарушения противопожарного режима и обеспечивают безопасность граждан.

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Ряд профилактических мероприятий прошли в д. Криводаново, д. Якуши, с. Мальково. Специалисты патрулировали территории с воздуха. Также работу вели и наземные группы государственного пожарного надзора.

Видео: МЧС Тюменской области

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарная безопасность

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