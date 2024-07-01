40 пожилых тюменцев обрели приемную семью с начала 2024 года

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Примерно 300 пожилых людей и инвалидов Тюменской области проживают в приемных семьях. Из них 40 обрели такую семью с начала 2024 года, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Форма ухода за пожилыми и инвалидами, при которой они получают помощь и заботу в домашней обстановке, реализуется в регионе с 2012 года.

"Изучая опыт коллег их других регионов, можно сказать, что тюменская приемная семья имеет право выбора — проживать вместе либо раздельно. Второй вариант востребован и удобен, его выбирает половина семей", - сказала начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова.

В семьи могут быть устроены граждане, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в связи с утратой способности к самообслуживанию и передвижению, при отсутствии близких родственников. Услуги предоставляются бесплатно, исполнители получают ежемесячное денежное вознаграждение.

Желающие создать приемную семью или стать ее членом могут обратиться в центр соцобслуживания населения по месту жительства либо к участковому специалисту. Контакты для жителей города Тюмени: 51-76-27, 8-800-201-41-41.