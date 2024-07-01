Тюменский оркестр под управлением Дмитрия Крюкова исполнит сюиту № 3 Чайковского
Общество, 08:04 30 июля 2024
| Фото: vk.com/tyumenphilharmonic
Тюменский филармонический оркестр под управлением дирижёра Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан Дмитрия Крюкова выступит на сцене концертного зала им. Ю. Гуляева 27 сентября.
По информации организаторов, Дмитрий один из самых востребованных молодых дирижеров России, успевший прочно зарекомендовать себя на российской и зарубежной сценах.
В программу концерта вошли: сюита № 3 Петра Чайковского, симфоническая поэма "Тамара" Милия Балакирева и симфоническая сюита "Антар" Николая Римского-Корсакова.
Приобрести билеты можно по ссылке.
Возрастное ограничение: 12+.