Модный показ в стиле а-ля рюс пройдет на Цветном бульваре

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Эксклюзивный показ работ тюменских модельеров, чьи коллекции составляют основу концептуального дизайнерского пространства в ЦУМе, пройдет на Цветном бульваре 27 июля.

Главным трендом модного показа станет стиль а-ля рюс — русский стиль в современной интерпретации, отмечает генеральный директор ЦУМа, член Торгово-промышленной палаты Тюменской области Юлия Глазунова.

"Все наши дизайнеры объединятся, чтобы создать образы, которые популяризируют русскую культуру", — отметила она.

На сегодня доля тюменских дизайнеров в модном пространстве ЦУМа составляет 70 процентов. Остальные в основном представляют Урал, сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.