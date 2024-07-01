Модный показ в стиле а-ля рюс пройдет на Цветном бульваре
Общество, 18:44 27 июля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия
Эксклюзивный показ работ тюменских модельеров, чьи коллекции составляют основу концептуального дизайнерского пространства в ЦУМе, пройдет на Цветном бульваре 27 июля.
Главным трендом модного показа станет стиль а-ля рюс — русский стиль в современной интерпретации, отмечает генеральный директор ЦУМа, член Торгово-промышленной палаты Тюменской области Юлия Глазунова.
"Все наши дизайнеры объединятся, чтобы создать образы, которые популяризируют русскую культуру", — отметила она.
На сегодня доля тюменских дизайнеров в модном пространстве ЦУМа составляет 70 процентов. Остальные в основном представляют Урал, сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.