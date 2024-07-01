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Модный показ в стиле а-ля рюс пройдет на Цветном бульваре

Общество, 18:44 27 июля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Эксклюзивный показ работ тюменских модельеров, чьи коллекции составляют основу концептуального дизайнерского пространства в ЦУМе, пройдет на Цветном бульваре 27 июля.

Главным трендом модного показа станет стиль а-ля рюс — русский стиль в современной интерпретации, отмечает генеральный директор ЦУМа, член Торгово-промышленной палаты Тюменской области Юлия Глазунова.

"Все наши дизайнеры объединятся, чтобы создать образы, которые популяризируют русскую культуру", — отметила она.

На сегодня доля тюменских дизайнеров в модном пространстве ЦУМа составляет 70 процентов. Остальные в основном представляют Урал, сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

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