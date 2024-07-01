Семейные ценности стали главной темой Сабантуя в Тюмени

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

В 2024 году национальный праздник Сабантуй, традиционно проходящий в Тюмени в День города, получил статус областного. Его главная тема — семейные ценности.

Гостей мероприятия в парке Заречный в видеообращении поприветствовал губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона отметил, что празднование Сабантуя всегда проходит в особой атмосфере дружбы и взаимопонимания.

"Тем более сегодня праздник проходит в день рождения города Тюмени, в канун восьмидесятилетия со дня образования области и в Год семьи, объявленный президентом Владимиром Путиным", — подчеркнул губернатор.

На празднике будут чествовать пары, которые рука об руку прошли вместе сорок и более лет.

"Уважаемые юбиляры, примите и мои поздравления. Такие достойные семьи — лучший пример для подражания. Настоящий ориентир всем нам, — добавил Александр Моор. — Желаю всем участникам и гостям Сабантуя долгих, счастливых семейных лет жизни, благополучия, успеха мира и согласия".

Николай Ступников