Семейные ценности стали главной темой Сабантуя в Тюмени
В 2024 году национальный праздник Сабантуй, традиционно проходящий в Тюмени в День города, получил статус областного. Его главная тема — семейные ценности.
Гостей мероприятия в парке Заречный в видеообращении поприветствовал губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона отметил, что празднование Сабантуя всегда проходит в особой атмосфере дружбы и взаимопонимания.
"Тем более сегодня праздник проходит в день рождения города Тюмени, в канун восьмидесятилетия со дня образования области и в Год семьи, объявленный президентом Владимиром Путиным", — подчеркнул губернатор.
На празднике будут чествовать пары, которые рука об руку прошли вместе сорок и более лет.
"Уважаемые юбиляры, примите и мои поздравления. Такие достойные семьи — лучший пример для подражания. Настоящий ориентир всем нам, — добавил Александр Моор. — Желаю всем участникам и гостям Сабантуя долгих, счастливых семейных лет жизни, благополучия, успеха мира и согласия".
Николай Ступников