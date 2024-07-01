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Тюменских водителей предупреждают о плохой видимости из-за тумана

Общество, 15:10 27 июля 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

О плохой видимости на дорогах Тюменской области ночью и утром 28 июля предупреждают автомобилистов.

Прогнозируется туман с ухудшением видимости 500 м и менее, сообщает Уралуправтодор.

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# водители , туман

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