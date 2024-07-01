В Тюмени стартует новый проект по реабилитации участников СВО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый спортпроект по реабилитации участников СВО средствами адаптивной физической культуры и спора запускает филиал фонда "Защитники Отечества" совместно с областной организацией "Совет ветеранов спецназа и разведки". Планируется проводить для ветеранов регулярные тренировки по настольному теннису и волейболу сидя.

В помещении на ул. Пристанской, 12 установят теннисные столы. Занятия начинаются уже со следующей недели. Также идет поиск зала для игры в волейбол сидя. Это новый вид спорта, причем довольно увлекательный, для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, рассказали "Вслух.ру" в филиале фонда "Защитники Отечества".

Тюменские ветераны впервые сыграли в волейбол сидя в прошлом году на "Кубке Защитников Отечества", который проходил в Уфе. Это тот же волейбол, только спортсмены играют сидя на полу. Тренировки по настольному теннису и волейболу сидя завершатся серией турниров.

Проект реализуется на средства гранта губернатора Тюменской области.