  • 28 июля 202428.07.2024воскресенье
  • USD85,5650
    EUR93,2641
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер южный

На отдельных участках тюменских трасс будут работать дополнительные наряды ДПС

Общество, 15:47 28 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На потенциально опасных участках федеральных трасс в Тюменской области дополнительные наряды ДПС будут работать в августе. В том числе в командировки выедут инспекторы специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции.

Это связано с увеличением трафика движения и рисков ДТП. Жители северных округов начинают возвращаться из отпусков, внутрирегиональный трафик увеличивается в связи с подготовкой к новому учебному году и окончанию летнего периода, сообщает Госавтоинспекция региона.

"На трассах региона скоростной режим фиксируется дорожными камерами, работают приборы "КордонПро", - отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. - Но основным сдерживающим фактором остается человеческий. Мы рекомендуем водителям соблюдать самосохраняющее поведение на дорогах: чаще отдыхать, не превышать скорость, минимизировать опасные маневры обгона и выезда на встречную полосу".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , трассы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:46 28.07.2024Фотоработы сотрудников "Тюменской линии" оценили на конкурсе "Сибирьфотофест"
17:34 28.07.2024Тюменский врач рассказала, на какие проблемы со здоровьем указывают отеки
17:11 28.07.2024Фотовыставку "Аллея ангелов" в память о погибших детях Донбасса открыли в Тюмени
16:32 28.07.2024143 машины с архивными госномерами выявила "Паутина" в Тюменской области