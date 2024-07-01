На отдельных участках тюменских трасс будут работать дополнительные наряды ДПС

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На потенциально опасных участках федеральных трасс в Тюменской области дополнительные наряды ДПС будут работать в августе. В том числе в командировки выедут инспекторы специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции.

Это связано с увеличением трафика движения и рисков ДТП. Жители северных округов начинают возвращаться из отпусков, внутрирегиональный трафик увеличивается в связи с подготовкой к новому учебному году и окончанию летнего периода, сообщает Госавтоинспекция региона.

"На трассах региона скоростной режим фиксируется дорожными камерами, работают приборы "КордонПро", - отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. - Но основным сдерживающим фактором остается человеческий. Мы рекомендуем водителям соблюдать самосохраняющее поведение на дорогах: чаще отдыхать, не превышать скорость, минимизировать опасные маневры обгона и выезда на встречную полосу".