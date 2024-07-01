Синоптики обещают тюменцам дождливую, но теплую рабочую неделю

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Осадки с вероятностью от 25 до 90 % обещают тюменцам синоптики центра "ФОБОС" с 29 июля по 2 августа. При этом дневная температура воздуха составит плюс 20...26 градусов.

Малооблачная погода с небольшим дождем и температурой до плюс 18 градусов ожидает горожан в первый рабочий день, 29 июля.

30 июля вероятность осадков сохранится. Столбики термометров поднимутся до отметки плюс 21 градус. Ветер западный, умеренный.

Метеорологи прогнозируют дождь с грозой на 90 % 31 июля. Температура сохранится на значении в 21 градус тепла. Ветер юго-западный, умеренный.

Август начнется в Тюмени небольшим дождем, грозой. Днем станет еще теплей – плюс 25-27 градусов. Ветер южный. 2 августа сохранится дождливая и теплая погода.

Анжела Лебедева