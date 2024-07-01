Два миллиона рублей заплатит житель Ялуторовска за заражение ВИЧ-инфекцией

Два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда заплатит житель Ялуторовска бывшей возлюбленной за то, что заразил ее ВИЧ-инфекцией.

"Ялуторовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Д., обвиняемого в заражении другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни (ч. 2 ст. 122 УК РФ)", - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Установлено, что подсудимый с 1 февраля 2017 года поставлен в известность, что заражен вирусом иммунодефицита человека. Он был обязан соблюдать меры предосторожности, чтобы исключить распространение ВИЧ-инфекции, но не сделал этого и заразил подругу.

Потерпевшая показала, что на ее вопросы о наличии у него заболеваний, передающихся половым путем, Д. отвечал отрицательно. Заразиться могла только от него, поскольку в тот период других партнеров у нее не было.

Суд, кроме компенсации морального вреда, учитывая все обстоятельства дела, назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.