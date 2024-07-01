31 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в индустриальном парке "Литера" (ул. Тальниковая, 5) пройдет познавательно-игровая программа "Богатырскими тропами" (6+) ко Дню крещения Руси.

В Тюмени в 11 часов в детской библиотеке № 3 им. С. В. Мальцева (ул. Ямская, 110/4) пройдет литературная карусель "Владимир Сутеев – сказочник и художник" (6+).

В Тюмени в 15 часов в индустриальном парке "Литера" (ул. Тальниковая, 5) пройдет мастер-класс по робототехнике (0+).

В Тюмени в 17 часов в Тюменском музейно-просветительском объединении им. И. Я. Словцова откроется выставка "80 лет вместе" (12+).

В Тюменской области последний день приема заявок на конкурс на лучшего работодателя в сфере занятости населения. Документы принимают по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, 61 или на электронную почту: dep_zan@72to.ru.

Интересное в этот день:

1026 - в Вышгороде освятили храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба. Они стали первыми русскими святыми, канонизированными Русской и Византийской церковью.

1605 - в Москве венчан на царство "Димитрий Иванович", более известный как Лжедмитрий I.

1944 - территория РСФСР освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

1954 - руководством СССР принято решение о создании испытательного ядерного полигона на Новой Земле.

1956 - в Москве открылся Центральный стадион имени В. И. Ленина (ныне — Лужники).

1991 - состоялась первая рекламная пиар-акция финансовой "пирамиды" АО "МММ".