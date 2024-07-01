В новый нацпроект "Кадры" включат четыре программы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В нацпроект "Кадры" войдут четыре программы: управление рынком труда, образование для рынка труда, активные меры содействия занятости, человек труда. Их реализация позволит в ближайшие шесть лет увеличить вовлеченность граждан в занятость и сбалансировать рынок труда, сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии.

"Компетентные работники необходимы всегда. И особенно сейчас, когда президентом поставлены задачи укрепления промышленного, технологического, финансового, экономического суверенитета нашей страны", – подчеркнул Михаил Мишустин.

На фоне низкого, менее 3 %, уровня безработицы и динамичного роста числа занятых граждан на рынке труда есть дисбаланс. Предприятиям реального сектора нужны сотрудники, в первую очередь инженерных специальностей. Глава правительства отметил, что в ходе рабочих поездок в регионы, во время общения с руководителями компаний практически все они поднимают вопрос обеспечения кадрами.

Прежде всего необходимо сформировать гибкую, а главное – эффективную систему подготовки специалистов, ориентированную на запросы экономики, способную быстро адаптироваться к меняющимся условиям.

"И чтобы получить комплексный результат, надо четко понимать, какие работники требуются в перспективе трёх-пяти лет. Надо принимать во внимание и тенденции в сфере технологий, стратегии развития отраслей, а также национальные проекты, инфраструктурные программы, инвестиционные планы предприятий", – добавил председатель правительства.