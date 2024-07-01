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Тюменцам покажут четыре фильма на кинофестивале Amfest

Общество, 18:07 31 июля 2024

Ноль плюс во ВКонтакте (архив) | Фото: Ноль плюс во ВКонтакте (архив)

Специальные показы кинофестиваля Amfest состоятся в мультицентре "Контора пароходства" 2 и 18 августа, а также 2 сентября. Тюменцам покажут фильмы американского режиссера Джеймса Беннинга, сообщают организаторы.

2 августа зрители увидят документалку "Соединенные Штаты Америки". Это каталог страны из пейзажей всех штатов. Возрастное ограничение: 16+.

"Алленсворт" покажут 18 августа. Лента про первый муниципалитет в Калифорнии, которым управляли афроамериканцы, а сегодня это затерянный в пустыне город-музей. Возрастное ограничение: 18+.

Последняя картина "Читатели" о наблюдении за чтением четырех героев. Каждый кадр завершается цитатой из прочитанного. Ее тюменцы увидят 18 августа. Возрастное ограничение: 16+.

Все показы фильмов начнутся в 19 часов. После каждого просмотра будет обсуждение документальных фильмов с кинокритиком Константином Чалым.

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# кино , кинопоказы

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