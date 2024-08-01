Тюменских школьников учили строить модели и взламывать сейфы

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Мастер-класс по моделированию для школьников 5-8 классов прошел в рамках флагманского проекта Школы компьютерных наук ТюмГУ "Актуализация математического образования". Организатором стала команда программы "Математика будущего. 2.0", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Ребята научились строить модели, выбирать значимые объекты, подбирать коды и даже взламывать сейфы. Каждый шаг был тщательно проработан, чтобы школьники могли не только получить теоретические знания, но и применить их на практике. Это был уже третий мастер-класс в рамках нашей программы, и мы рады видеть, что интерес к математике среди школьников растет", — сообщил организатор мастер-класса, студент ШКН ТюмГУ Арсений Чухланцев.

Сейчас команда "Математика будущего. 2.0" активно работает над созданием новых мастер-классов, которые раскрывают новые границы математики.