Мясо без документов выявили в семи кафе Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мясо без документов выявили в семи кафе Тюмени во второй декаде июля. Кроме того, еще шесть предприятий общественного питания не зарегистрированы в государственных инфосистемах, сообщает региональный Россельхознадзор.

"Кафе "Duner на углях" не имеет на мясную продукцию ветеринарных сопроводительных документов, ресторанный комплекс "Виктория" с 2022 года не оформляет такие документы на свою продукцию, с апреля 2024 года - кафе базы отдыха "Замок дружбы". На баранину ветеринарные документы отсутствуют у ресторана "Barashka", на баранину и говядину у ресторана "Сербия" и ресторана "Айва". Кафе "Big and hot" не имеет ветеринарных сопроводительных документов на говядину и лосось", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, без регистрации на компонентах государственных информационных систем работают рестораны "Колокольниковъ", "Распутинский", а также у компаний по продаже и доставке суши "Е" и "Komilfo", "Gueen пицца", "Buter Bro".

В регуправлении Россельхознадзора подчеркнули, что предприятия закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Его используют для приготовления готовых блюд, которые могут представлять угрозу здоровью людей.

Предпринимателям объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Информация о нарушениях также направлена в управление Роспотребнадзора по Тюменской области и администрацию города Тюмени.