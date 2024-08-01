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Медалями "За содействие СВО" отметят активных волонтеров в Тюмени

Общество, 14:51 01 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Медалями "За содействие СВО" отметят активных волонтеров и попечителей в Тюмени. Такую возможность получил общественный фонд "Путевка в жизнь".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказа основатель фонда "Путевка в жизнь" Олег Мисько.

"Сейчас готовим списки. Медаль имеет удостоверение, где будет написано имя и фамилия получателя, номер медали. То есть будет реестр. Скоро мы запланируем такое мероприятия, где отметим самых активных", - сказал Олег Мисько.

Юлия Божок

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# медали , СВО

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