Медалями "За содействие СВО" отметят активных волонтеров в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Медалями "За содействие СВО" отметят активных волонтеров и попечителей в Тюмени. Такую возможность получил общественный фонд "Путевка в жизнь".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказа основатель фонда "Путевка в жизнь" Олег Мисько.

"Сейчас готовим списки. Медаль имеет удостоверение, где будет написано имя и фамилия получателя, номер медали. То есть будет реестр. Скоро мы запланируем такое мероприятия, где отметим самых активных", - сказал Олег Мисько.

Юлия Божок