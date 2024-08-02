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637 почтовых ящиков действуют на территории Тюменской области

Общество, 12:40 02 августа 2024

Почта России | Фото: Почта России

День рождения почтового ящика отмечают 2 августа. В Тюменской области действуют 637 почтовых ящиков, из них 544 ­­— в сельской местности. Они есть на фасадах и внутри почтовых отделений, на зданиях администраций. Письма из городских ящиков вынимают два раза в день по расписанию, после чего корреспонденцию направляют в сортировочный центр. Сотрудники почты ежемесячно обрабатывают более 1 млн корреспонденции, сообщает пресс-служба компании.

"Почтовые ящики используют во всём мире уже не одну сотню лет. Несмотря на развитие цифровых технологий, поток традиционных бумажных отправлений не прекращается и у нас в регионе. Только от тюменских посткроссеров по итогам открыточных акций в этом году мы уже доставили около 10 тысяч открыток. Главное качество почтового ящика — безопасность, он должен защищать письма от воздействий природы и вандалов, поэтому мы регулярно мониторим состояния ящиков и следим за их исправностью", — сказал директор регионального управления Почты России Виктор Валов.

Почтовые ящики имеют надёжную систему защиты и удобный механизм для выемки. Это гарантирует сохранность каждого отправления. Сотрудники Почты следят за потоком входящей корреспонденции и в случае необходимости устанавливают дополнительные ящики в индивидуальном порядке, особенно на гостевых маршрутах туристов.

Почта России | Фото: Почта России

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# Почта России

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