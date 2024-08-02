Более 860 тысяч рублей украли у ишимцев мошенники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В отношении пяти участников организованной группы возбудили уголовное дело по ст. "Мошенничество и покушение на мошенничество, совершенные организованной группой с причинением значительного ущерба, в крупном размере" в Ишиме. Подсудимые похитили у девяти пенсионеров более 860 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

С августа по сентябрь 2022 г. обвиняемые вступили в преступный сговор с неустановленным лицом и в составе организованной группы похищали деньги у пожилых людей. Соучастники звонили потерпевшим, сообщали ложную информацию о том, что их близкий родственник совершил ДТП, и требовали передать деньги за освобождение от ответственности. Подсудимые выполняли роль курьеров.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил одному виновному наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Остальным участникам группы - в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет условно с испытательным сроком на срок от двух до четырех лет.

Также суд удовлетворил гражданские иски Ишимского межрайонного прокурора о взыскании с подсудимых в пользу потерпевших причиненного вреда на сумму 860 тыс. рублей.