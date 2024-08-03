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Психологи и инструкторы по ЛФК проведут курс для инвалидов Юргинского района

Общество, 13:53 03 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Смена реабилитации для людей с инвалидностью пройдет в Комплексном центре соцобслуживания населения в с. Юргинском. В течение месяца с ними будут заниматься специалисты, среди них психологи и инструкторы по адаптивной физической культуре.

К каждому подопечному здесь индивидуальный подход.

"Люди очень отзывчивые, добрые, активные. Любят участвовать в мероприятиях. Творческие. Занимаются всем, что предложим. В основном это моторика, развитие умственных, чтобы торможения не было, люди работали, развивались", - рассказала "Вслух.ру" специалист по работе с пожилыми людьми и инвалидами Комплексного центра соцобслуживания населения Юргинского района Вера Кашеваренко.

Отзывы подопечных о смене реабилитации только положительные. Многие отмечают улучшение состояния здоровья и настроения. "Это общение в первую очередь. Во-вторых, здоровье добавляется, чувствуется. И, как говорится, голове легче. Отвлекаешься от бытовых проблем", - поделился участник смены Виктор Васильев.

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