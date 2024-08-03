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Исследование состояния и перспектив нефтегазовой отрасли проводят в Тюмени

Экономика, 16:04 03 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Масштабное исследование состояния и перспектив нефтегазовой отрасли в новой реальности проводит центр социального проектирования "Платформа" - партнер Промышленно-энергетического форума TNF.

Результаты исследования презентуют на форуме, обсудят в рамках деловой программы, актуализировав и обострив дискуссии. Проект призван дать объективную картину состояния отрасли, обобщить позиции игроков нефтегазового рынка по проблемным вопросам: перспективы развития отечественного нефтегаза; сильные и проблемные стороны отрасли; стратегические развилки и вызовы в ТЭК.

Экспертным опытом в нефтегазовой отрасли можно поделиться по ссылке, и ответить на пять вопросов.

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