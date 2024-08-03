Тюменцы собирают свое счастье в экопарке “Затюменский”

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Счастье по-тюменски" стартовал в экопарке "Затюменский" 3 августа. На нем тюменцы могут собрать свое счастье по частичкам.

“Наша команда – один из организаторов события. Делаем его вместе с коллегами из центра активного долголетия, Союза женщин России. Не первый раз мы делаем фестиваль, в этом году в Год семьи посвятили его именно ощущению счастья. Пытаемся погрузить тюменцев в счастье выходного дня, счастье побыть с детьми, что-нибудь выиграть, побыть с детьми, попробовать что-нибудь вкусное. Каждый для себя должен ответить, что для него счастье по-тюменски”, – рассказала руководитель регионального центра “Семья” Елена Перминова.

Экопарк “Затюменский” стал точкой притяжения для детей и их родителей. На его территории открыли локации с различными активностями. Гостей ждут творческие и кулинарные мастер-классы, спортивные игры и современные фотозоны.

Активности расшифровывают каждую букву слова “Счастье”. Так, буква “Е” присвоена локации, где расположились представители ДНК “Строитель”.

"“Буква “Е” означает Единство”. Здесь представлены разные национальности Тюменской области. Это жители Севера, Кавказа, Казахстана, татары. На нашей площадке можно сфотографироваться в костюмах, посмотреть различные национальные подворья. У нас установлен чум. На мастер-классах можно сделать браслет, подвеску, поиграть в национальные игры. Нужно выиграть жетончик с буковкой “Е” и потом собрать слово “Счастье” и получить приз на главной сцене", – отметила начальник отдела проектной и социально-культурной деятельности ДНК “Строитель” Любовь Кожина.

“С” означает сплоченность, “Ч” – честность, “А” – активность, “Т” – традиции, “Ь” – нежность.

Все желающие смогут пройти интерактивный опрос возле сцены. С помощью смартфона можно дать ответ на вопрос, что такое счастье по-тюменски, и оставить мнение в общем облаке тегов. Самую часто повторяющуюся ассоциацию горожане увидят на ТВ-панелях.

Участники, заранее прошедшие регистрацию, смогут принять участие в розыгрыше. Среди подарков — беспроводные наушники и колонки, сертификаты на посещение аквапарка "ЛетоЛето", санатория "Красная гвоздика". Главный подарок – семейные поездки. На кону – путешествие в Тобольск.

В 18 часов на сцену выйдет группа "Сами". Сам фестиваль продлится до 19 часов.

Сцена расположена в зоне, где находятся турники.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова