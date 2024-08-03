Александр Моор и Сергей Цивилев обсудили главную тему форума TNF в 2024 году

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Обеспечение технологического суверенитета – одна из приоритетных задач топливно-энергетического комплекса страны, ей отводится ключевая роль как в разрабатываемой Энергетической стратегии РФ до 2050 года, так и в новом национальном проекте "Новые атомные и энергетические технологии".

Об этом сказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором 2 августа.

"ТЭК является квалифицированным заказчиком для многих отраслей промышленности. Компании отрасли способны сформировать задание для российской индустрии и оплатить его выполнение. А это не только даёт загрузку промышленности, но развивает экономику страны в целом", – отметил министр.

Участники совещания обсудили формирование отраслевого заказа и дорожные карты по разработке и освоению отечественного оборудования, подготовку к Промышленно-энергетическому форуму TNF в Тюмени 16-19 сентября. Главная его тема - "Технологическая устойчивость: стратегии развития".

По словам министра энергетики, для развития адаптивности отрасли к изменениям рынка необходимо взаимодействие государственных органов власти с отраслевыми компаниями.

Подробней о программе и участниках по ссылке.