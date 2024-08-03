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Тюменские школьники и студенты прошли курс "Готовься сейчас"

Общество, 16:32 03 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские школьники и студенты от 16 до 22 лет прошли курс проекта "Готовься сейчас!" от Военно-патриотического клуба "Барс". Их бесплатно обучили основам дайвинга, альпинизма и парашютно-десантной подготовке.

Проект реализовали на средства президентского гранта, авторы получили три миллиона рублей.

Парашютно-десантную подготовку молодые люди освоили на аэродроме Ялуторовска. Альпинизм - в горах Кавказа. Дайвинг - на озере Тургояк в Челябинской области.

"Наша основная задача - не столько, чтобы они стали военными, сколько достойными гражданами своей страны. И попробовали такие виды спорта и активности, которые не доступны обычному человеку. Виды спорта, которые мы предлагаем, они дорогостоящие. И они позволяют посмотреть мир", -рассказала автор проекта "Готовься сейчас!", инструктор Военно-патриотического клуба "Барс" Екатерина Зиалхакова изданию "Вслух.ру".

В сентябре в клубе "Барс" стартует новый набор.

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