Тюменские школьники и студенты прошли курс "Готовься сейчас"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские школьники и студенты от 16 до 22 лет прошли курс проекта "Готовься сейчас!" от Военно-патриотического клуба "Барс". Их бесплатно обучили основам дайвинга, альпинизма и парашютно-десантной подготовке.

Проект реализовали на средства президентского гранта, авторы получили три миллиона рублей.

Парашютно-десантную подготовку молодые люди освоили на аэродроме Ялуторовска. Альпинизм - в горах Кавказа. Дайвинг - на озере Тургояк в Челябинской области.

"Наша основная задача - не столько, чтобы они стали военными, сколько достойными гражданами своей страны. И попробовали такие виды спорта и активности, которые не доступны обычному человеку. Виды спорта, которые мы предлагаем, они дорогостоящие. И они позволяют посмотреть мир", -рассказала автор проекта "Готовься сейчас!", инструктор Военно-патриотического клуба "Барс" Екатерина Зиалхакова изданию "Вслух.ру".

В сентябре в клубе "Барс" стартует новый набор.