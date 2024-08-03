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В Тюмени победители конкурса "Время почитать" выиграют семейное путешествие

Общество, 17:15 03 августа 2024

ИА "Тюменская линия"

Приём заявок на конкурс "Время почитать!" идет до 16 августа. Победители получат сертификаты на посещение аквапарка, путевку в семейное путешествие и сертификаты в магазины книг и техники, сообщает Тюменская областная научная библиотека.

Номинации конкурса: "Семейное наследие" - расскажите о книге, которая особенно дорога вашей семье и почему; "Семейный альбом" - сделайте стоп-кадр из произведения русских классиков. В фотографии по мотивам книги должно участвовать не менее трёх членов семьи; "Словом едины" - напишите рассказ или стихотворение о защитниках Родины.

До 16 августа необходимо разместить работы во ВКонтакте на личной странице с хэштегом #времяпочитать72 или прислать на электронную почту: vremyapochitat@tonb.ru.

Возрастное ограничение: 0+.

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# конкурс , Тюменская областная научная библиотека

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