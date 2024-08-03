В Тюмени победители конкурса "Время почитать" выиграют семейное путешествие

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Приём заявок на конкурс "Время почитать!" идет до 16 августа. Победители получат сертификаты на посещение аквапарка, путевку в семейное путешествие и сертификаты в магазины книг и техники, сообщает Тюменская областная научная библиотека.

Номинации конкурса: "Семейное наследие" - расскажите о книге, которая особенно дорога вашей семье и почему; "Семейный альбом" - сделайте стоп-кадр из произведения русских классиков. В фотографии по мотивам книги должно участвовать не менее трёх членов семьи; "Словом едины" - напишите рассказ или стихотворение о защитниках Родины.

До 16 августа необходимо разместить работы во ВКонтакте на личной странице с хэштегом #времяпочитать72 или прислать на электронную почту: vremyapochitat@tonb.ru.

Возрастное ограничение: 0+.