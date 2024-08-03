В Тюмени победители конкурса "Время почитать" выиграют семейное путешествие
Приём заявок на конкурс "Время почитать!" идет до 16 августа. Победители получат сертификаты на посещение аквапарка, путевку в семейное путешествие и сертификаты в магазины книг и техники, сообщает Тюменская областная научная библиотека.
Номинации конкурса: "Семейное наследие" - расскажите о книге, которая особенно дорога вашей семье и почему; "Семейный альбом" - сделайте стоп-кадр из произведения русских классиков. В фотографии по мотивам книги должно участвовать не менее трёх членов семьи; "Словом едины" - напишите рассказ или стихотворение о защитниках Родины.
До 16 августа необходимо разместить работы во ВКонтакте на личной странице с хэштегом #времяпочитать72 или прислать на электронную почту: vremyapochitat@tonb.ru.
Возрастное ограничение: 0+.