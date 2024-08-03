Фотограф Андрей Черепанов представляет "Крестьянские истории" в селах Тюменской области

| Фото: vk.com/tscherepanow | Фото: vk.com/tscherepanow

Проект "Крестьянские истории" представляет в городах и сёлах Тюменской области фотожурналист, музеевед, руководитель некоммерческого фонда "Культурное наследие Западной Сибири" Андрей Черепанов. На реализацию идеи он выиграл грант Российского фонда культуры.

"Я много времени провёл в архивах Тобольской губернии в поисках родословной моих предков. А пока ищешь имена, даты, деревни, открывается богатая картина прошлого региона. Я создал проект "Крестьянские истории", чтобы сохранить память об истории сельской жизни предков, традициях и укладе через фотоснимки, документы, воспоминания старожилов, укреплять связь поколений. По фотографиям отлично видно, как жили люди раньше, как менялись улицы и площади, что сохранилось, а что ушло безвозвратно. Если хотите, то можете предложить для публикации фотоснимки со своей семейной историей", - предложил Андрей.

Проект "Крестьянские истории" реализуется при поддержке гранта Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Тюменцы, интересующиеся историей и культурой своего края, хорошо знакомы и с другими работами Андрея Черепанова. К примеру, с книгой "Улицы Тюмени рассказывают", фотоальбомом "Тюменский спорт" и проектом "Сибирские летописцы эпохи", пишет "КП-Тюмень".