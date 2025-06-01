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Тюменцы создадут арт-объект о бабушках на лаборатории "Палисадник памяти"

Общество, 20:11 23 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стартовал приём заявок на первую лабораторию нового сезона "Морфологии улиц". Тюменцев приглашают принять участие в арт-исследовании "Палисадник памяти", посвящённом воспоминаниям о бабушках и семейной любви.

Куратором лаборатории выступит исследовательница из Санкт-Петербурга Анастасия Пронина. Подать заявку можно до 27 июня включительно. После окончания опен-колла куратор отберёт 15 человек.

Лаборатория "Палисадник памяти" будет посвящена личным воспоминаниям о бабушках и продлится с 7 по 13 июля. Первым этапом станет серия онлайн-встреч с исследовательницей, на которых участники подготовят короткие эссе о своих бабушках и составят список растений, которые ассоциируются с ними. Затем пройдут офлайн-встречи, где тюменцы создадут арт-объект из цветов и растений. Финалом станет установка живого памятника заботе и безграничной любви в городской среде.

"Память тоже материал для строительства будущего. Это основа любого мировоззрения, фундамент, на котором мы строим свою жизнь. У воспоминаний есть свои запахи, цвета и звуки. Мне захотелось собрать воспоминания о наших бабушках и создать им памятник — они его точно заслужили", — уточнила исследовательница Анастасия Пронина.

Присоединиться к лаборатории может любой желающий, вне зависимости от возраста и опыта. Напомним, что в этом году все пять арт-объектов "Морфологии улиц" создадут вместе с жителями города в творческих мастерских.

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# Морфология улиц

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