В Тюменской области аграриям могут компенсировать 50 % затрат на сертификацию

| Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

50 % затрат на сертификацию, регистрацию товарного знака, модернизацию, продвижение товаров и услуг могут компенсировать агропредприятия Тюменской области. Господдержку оказывают в Региональном центре инжиниринга в виде субсидий.

Как сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области, о мерах господдержки сельхозтоваропроизводителям рассказали на практическом семинаре "Техника и практика применения ФГИС "Меркурий".

"Мы предоставляем технологические услуги по 20 направлениям с возможностью частичной оплаты, в 50 процентов от стоимости, для малых и средних предприятий. Компания должна быть зарегистрирована в Тюменской области, находиться в Едином реестре СМСП минимум полгода и соответствовать ОКВЭДам групп А и С", – пояснила условия госпрограммы специалист Регионального центра инжиниринга Марина Махт.

Отметим, что в перечень услуг РЦИ входят патентование и регистрация товарного знака, сертификация продукции, маркетинговые услуги, разработка бизнес-планов и программ модернизации производства, цифровые решения для бизнес-процессов, повышение производительности труда, финансовый и управленческий аудит, разработка конструкторской документации.

Обучение организовали Региональный центр инжиниринга АНО "Агентство инноваций" совместно с Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Тюменской области центра "Мой бизнес".

Льготные условия для бизнеса доступны благодаря национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Подать заявки, пока есть квоты, можно по электронной почте radionma@72to.ru.

Подробнее об условиях господдержки и услугах РЦИ можно узнать на сайте, по телефонам 7 (3452) 534-000 (доб. 1035, 1028, 1018).