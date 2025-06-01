216 жителей Тюменской области получили компенсацию за ОСАГО с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

216 жителям региона, имеющим инвалидность, часть расходов на приобретение полиса ОСАГО компенсировало отделение Социального фонда России по Тюменской области с начала 2025 года .

Право на получение компенсации в размере 50 % от уплаченной страховой премии по договору ОСАГО имеют взрослые граждане с инвалидностью (или их законные представители), а также родители (усыновители, опекуны или попечители) детей с инвалидностью, которым транспортное средство необходимо по медицинским показаниям в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации.

Компенсация по договору ОСАГО предоставляется только по одному полису, действующему на момент обращения в текущем календарном году. При этом гражданин с инвалидностью или его законный представитель (родитель, опекун) должен выступать в качестве страхователя или собственника, имеющего право управлять транспортным средством на основании данного договора. В полис, помимо самого страхователя, можно вписать еще двух водителей.

Компенсация предоставляется в беззаявительном порядке, если при оформлении полиса ОСАГО страхователь или собственник транспортного средства указал свой СНИЛС, а в единую информационную базу поступили все необходимые данные о получателе меры поддержки: сведения о полисе ОСАГО; данные об установленной инвалидности и медицинских показаниях для приобретения транспорта; сведения о законном представителе (если он заключал договор ОСАГО).

В случае отсутствия этих сведений для получения компенсации гражданину необходимо подать заявление: в электронном виде на портале госуслуг, лично в клиентской службе отделения СФР или в МФЦ.

При этом заявителю не нужно собирать документы, необходимые для предоставления компенсации, специалисты отделения запросят их в других ведомствах самостоятельно. Заявителю достаточно сообщить в отделение реквизиты своего банковского счета.

Обратиться за выплатой можно в любое время, пока действует страховой полис. Решение о предоставлении компенсации принимается в течение пяти рабочих дней со дня поступления всех необходимых сведений. Такой же срок отводится на перечисление денежных средств.