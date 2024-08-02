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Семья Зубаревых из Тюменской области победила на всероссийском конкурсе "Семья года"

Губернатор, 17:59 02 августа 2024

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Семья Зубаревых из Тюменской области победила на всероссийском конкурсе "Семья года". Итоги подвели в Москве. За высокое звание боролись 388 семей из всех регионов России. Зубаревы вошли в число лучших в номинации "Хранители традиций".

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"В начале июля у нас была встреча, говорили о воспитании подрастающего поколения, сохранении культуры на селе. Пожелал достойно представить наш регион на федеральном уровне после победы на областном этапе. Зубаревы с задачей справились на отлично!", - подчеркнул глава региона.

Александр Моор отметил, что супруги Илья и Эльмира и пятеро их детей живут в селе Петелино Ялуторовского района. И все они очень творческие – родители и дети играют на музыкальных инструментах.

"Осенью ожидают пополнение. Желаю семье Зубаревых всего наилучшего и поздравляю с победой", - сказал губернатор.

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# Александр Моор , семья года

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