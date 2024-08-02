Семья Зубаревых из Тюменской области победила на всероссийском конкурсе "Семья года"
Семья Зубаревых из Тюменской области победила на всероссийском конкурсе "Семья года". Итоги подвели в Москве. За высокое звание боролись 388 семей из всех регионов России. Зубаревы вошли в число лучших в номинации "Хранители традиций".
Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
"В начале июля у нас была встреча, говорили о воспитании подрастающего поколения, сохранении культуры на селе. Пожелал достойно представить наш регион на федеральном уровне после победы на областном этапе. Зубаревы с задачей справились на отлично!", - подчеркнул глава региона.
Александр Моор отметил, что супруги Илья и Эльмира и пятеро их детей живут в селе Петелино Ялуторовского района. И все они очень творческие – родители и дети играют на музыкальных инструментах.
"Осенью ожидают пополнение. Желаю семье Зубаревых всего наилучшего и поздравляю с победой", - сказал губернатор.