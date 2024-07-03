Александр Моор пожелал победителям конкурса "Семья года" удачи на федеральном этапе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Удачи на федеральном этапе Всероссийского конкурса "Семья года" пожелал победителям регионального тура губернатор Тюменской области Александр Моор.

"С удовольствием пообщался с земляками в преддверии Дня семьи, любви и верности. Поговорили о семейных традициях, воспитании детей, о том, как вырастить настоящих патриотов. Каждая семья – это как отдельный мир, с которым всегда интересно знакомиться. Например, Илья и Эльмира Зубаревы из Ялуторовского района развивают на селе культуру. Практически все в семье играют на музыкальных инструментах и поют. У Егора и Марии Феденко из Армизонского района пятеро ребятишек – трое приемные", - рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, отдушиной Дениса и Альбины Пузиковых из Сладковского района является их небольшое подсобное хозяйство. А Роман и Виктория Гвоздковы из Тюмени увлекаются спортом. Иван Ильич и Валентина Эристовна Рубан из Ишимского района – пример по-настоящему крепкого союза: 42 года в браке, трое детей, шесть внуков.

Напомним, встреча с победителями регионального этапа состоялась в Региональном центре "Семья" 2 июля.