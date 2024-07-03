Александр Моор пожелал победителям конкурса "Семья года" удачи на федеральном этапе
Удачи на федеральном этапе Всероссийского конкурса "Семья года" пожелал победителям регионального тура губернатор Тюменской области Александр Моор.
"С удовольствием пообщался с земляками в преддверии Дня семьи, любви и верности. Поговорили о семейных традициях, воспитании детей, о том, как вырастить настоящих патриотов. Каждая семья – это как отдельный мир, с которым всегда интересно знакомиться. Например, Илья и Эльмира Зубаревы из Ялуторовского района развивают на селе культуру. Практически все в семье играют на музыкальных инструментах и поют. У Егора и Марии Феденко из Армизонского района пятеро ребятишек – трое приемные", - рассказал глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, отдушиной Дениса и Альбины Пузиковых из Сладковского района является их небольшое подсобное хозяйство. А Роман и Виктория Гвоздковы из Тюмени увлекаются спортом. Иван Ильич и Валентина Эристовна Рубан из Ишимского района – пример по-настоящему крепкого союза: 42 года в браке, трое детей, шесть внуков.
Напомним, встреча с победителями регионального этапа состоялась в Региональном центре "Семья" 2 июля.