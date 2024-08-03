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Гонки на толокарах для малышей устроили в Тобольске

Общество, 15:21 03 августа 2024

t.me/PAVagin

Гонки на толокарах и чемпионат ползунков "Мы - одна семья" прошел в Тобольске в пятый раз 3 августа.

"Самые серьезные спортивные состязания города собрали более двухсот участников и еще больше болельщиков! Здорово, что мы приучаем наших детей к спорту и соревновательному духу! За это отдельное спасибо родителям. Особая благодарность организаторам - семейному проекту "Создавая будущее" под руководством Елены Кашкаровой. Мы работаем вместе со специалистами органов социальной защиты, образования, психологами, и у родителей есть возможность получить необходимые консультации, обменять детские книжки, а также поучаствовать в сборе пластиковых крышек. К сохранению экологии, как и к спорту, тоже надо приучать с детства", - написал глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

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В состязаниях среди маленьких участников победителями можно считать всех, уверен Вагин.

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# Петр Вагин , Тобольск , чемпионат ползунков

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