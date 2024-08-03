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Тюменка Алеся Никитина реализует проект "О, творчество" на грант Росмолодежи

Общество, 14:41 03 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменка Алеся Никитина стала победителем конкурса "Росмолодежь.Гранты" во время VI фестиваля "Таврида.АРТ" в Судаке. Она реализует проект "О, творчество".

Он направлен на коррекцию эмоциональной и коммуникативной сферы у детей, оставшихся без попечения родителей. Девушка планирует привлечь 100 юных жителей города и их опекунов. Участники будут практиковаться в различных техниках рисования, а затем изготовят шопперы. Кроме того, в будущем для всех желающих организуют мини-фестиваль с мастер-классами, посвященный Международному дню художника.

"Больше всего времени у меня ушло на подготовку к грантовому конкурсу. Волнение было сильным, когда я представляла свой проект, но после его защиты я услышала положительные отзывы от других участников и экспертов. Приятно осознавать, что моя работа получила одобрение и мне предоставили возможность реализовать этот проект", — сказала Алеся.

Всего 22 тюменца участвовали в фестивале.

"Посетить ежегодный фестиваль "Таврида.АРТ" интересно каждому, ведь это уникальная возможность познакомиться с другими регионами и пообщаться с талантливыми ребятами из разных городов. Здесь творчество — мощный инструмент, объединяющий молодежь. Оно служит универсальным языком, который позволяет людям из различных культур находить общий смысл и взаимодействовать друг с другом", — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов изданию "Мегатюмень".

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