Тюменка Алеся Никитина реализует проект "О, творчество" на грант Росмолодежи

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменка Алеся Никитина стала победителем конкурса "Росмолодежь.Гранты" во время VI фестиваля "Таврида.АРТ" в Судаке. Она реализует проект "О, творчество".

Он направлен на коррекцию эмоциональной и коммуникативной сферы у детей, оставшихся без попечения родителей. Девушка планирует привлечь 100 юных жителей города и их опекунов. Участники будут практиковаться в различных техниках рисования, а затем изготовят шопперы. Кроме того, в будущем для всех желающих организуют мини-фестиваль с мастер-классами, посвященный Международному дню художника.

"Больше всего времени у меня ушло на подготовку к грантовому конкурсу. Волнение было сильным, когда я представляла свой проект, но после его защиты я услышала положительные отзывы от других участников и экспертов. Приятно осознавать, что моя работа получила одобрение и мне предоставили возможность реализовать этот проект", — сказала Алеся.

Всего 22 тюменца участвовали в фестивале.

"Посетить ежегодный фестиваль "Таврида.АРТ" интересно каждому, ведь это уникальная возможность познакомиться с другими регионами и пообщаться с талантливыми ребятами из разных городов. Здесь творчество — мощный инструмент, объединяющий молодежь. Оно служит универсальным языком, который позволяет людям из различных культур находить общий смысл и взаимодействовать друг с другом", — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов изданию "Мегатюмень".