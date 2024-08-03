  • 3 августа 20243.08.2024суббота
  • В Тюмени 22..24 С 5 м/с ветер юго-западный

Тюменские спасатели рассказали, чем посещение леса отличается от похода в гости

Общество, 10:29 03 августа 2024

ИА "Тюменская линия"

Посещение леса мало чем отличается от похода в гости. Но в лесу есть свои правила и законы, которые лучше соблюдать, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

"Лес дарит красоту, тень и прохладу, ягоды, грибы и целебные травы. Но вместе с тем он абсолютно равнодушен к нашему существованию. При посещении лесов: надевайте яркую одежду; берите с собой воду, фонарик и по возможности свисток; не забудьте заряженный телефон и пауэрбанк; возьмите с собой компас или карту; манжеты на одежде должны плотно прилегать к телу, штаны заправьте в носки", - посоветовали спасатели.

видео: t.me/MCHSTYUMEN72

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , лес , спасатели

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:03 03.08.2024Пассажиры тюменского аэропорта Рощино в июле чаще вылетали в Сочи и Анталью
10:29 03.08.2024Тюменские спасатели рассказали, чем посещение леса отличается от похода в гости
10:01 03.08.2024Два квадрокоптера передали тюменцы бойцам мотострелковой Идрицко-Берлинской дивизии
09:04 03.08.2024В 2012 году в Тюмени открыли набережную Туры и клинику ядерной медицины