Тюменские спасатели рассказали, чем посещение леса отличается от похода в гости

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Посещение леса мало чем отличается от похода в гости. Но в лесу есть свои правила и законы, которые лучше соблюдать, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

"Лес дарит красоту, тень и прохладу, ягоды, грибы и целебные травы. Но вместе с тем он абсолютно равнодушен к нашему существованию. При посещении лесов: надевайте яркую одежду; берите с собой воду, фонарик и по возможности свисток; не забудьте заряженный телефон и пауэрбанк; возьмите с собой компас или карту; манжеты на одежде должны плотно прилегать к телу, штаны заправьте в носки", - посоветовали спасатели.

видео: t.me/MCHSTYUMEN72